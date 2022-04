Milan, conferme da Sky News Arabia: trattativa per la cessione

Anche dal Medio Oriente arrivano notizie di conferma per quanto riguarda la vendita del Milan da Elliott a Investcorp: affare da un miliardo.

Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia lanciata dall'Equipe secondo cui il Milan sarebbe nuovamente vicino a un cambio di proprietà: Elliott sarebbe in trattativa con Investcorp e la chiusura dell'affare sarebbe addirittura vicina. La notizia è confermata anche da Sky News Arabia, che cita Reuters come prima fonte e assicura che sia realmente una trattativa avviata. Investcorp è una società del Bahrain e l'acquisto del Milan sarebbe per un miliardo di euro. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare a buon fine, il Milan diventerebbe la prima squadra di Serie A a diventare di proprietà araba. Prossimamente, ovviamente, ci saranno aggiornamenti. Segui in diretta la partita del Milan di questa sera >>>