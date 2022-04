Milan, Lepido: “La trattativa tra Elliott e Investcorp potrebbe chiudersi a breve”

Secondo Daniele Lepido, giornalista di 'Bloomberg', nel giro di poche settimane il Fondo Elliott potrebbe cedere il Milan ad Investcorp

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Daniele Lepido, giornalista di 'Bloomberg', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibile cessione del Milan da parte del Fondo Elliott. Questo il suo intervento: "Elliott e Investcorp hanno dei colloqui esclusivi, che in finanza durano poche settimane. Il deal potrebbe chiudersi a breve, non abbiamo certezze sui tempi ma non è una questione di mesi. Elliott potrebbe avere interesse a finire questa stagione. Da quello che abbiamo capito il nuovo fondo, qualora diventasse azionista del Milan, potrebbe fare una campagna acquisti più aggressiva e avere orizzonti di investimento a lungo periodo. Nel primo semestre il Milan ha registrato un piccolo utile di tre milioni di euro, a livello finanziario i due fondi gestiscono le stesse somme pari a 40 miliardi di dollari. Vedremo se tra qualche settimana questo passaggio di proprietà si realizzerà". Esclusiva PM, Eranio: "Renato Sanches non è Kessie. Milan-Genoa apertissima".