Condò: “Cessione ad un altro fondo vuol dire rivendere un’altra volta il Milan”

Paolo Condò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito alla possibile cessione del Milan da parte del Fondo Elliott

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Condò ha rilasciato delle dichiarazioni sulla possibile cessione del Milan da parte del Fondo Elliott. Questo il suo intervento: "I fondi per costituzione acquisiscono un'azienda, la valorizzano e poi la vendono. Questo per il fondo Elliott sarebbe un punto d'arrivo dopo un brillante percorso. Ci immaginavamo che Elliot ad un certo punto vendesse ad un altro soggetto ma vendere ad un altro fondo vorrebbe dire che questo fondo dovrebbe aumentare ulteriormente il valore del Milan per poi rivenderlo".