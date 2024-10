Milan-Bruges, Fonseca: “Dobbiamo incarnare lo spirito del Diavolo”

"Ha grande qualità individuale e generale a cui piace attaccare e controllare il pallone. Dobbiamo essere bravi in difesa e stabile, per poi attaccare".

Sulla partita e lo spirito

"Non è una gara decisiva, ma è importante. Non dobbiamo fare piani a lungo termine, dobbiamo pensare solo alla prossima partita, che dobbiamo e vogliamo vincere. Dobbiamo incarnare lo spirito del Diavolo, entrare in campo con la volontà e il buon senso di essere il Diavolo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto