Menez: “Brutto vedere il Milan così. Le colpe sono di tutti. La dirigenza …”

Milan, Menez pungola la dirigenza: poi fa trasparire il dispiacere per la situazione attuale

"Situazione strana, è brutto vedere il Milan così, ti dico la verità. Secondo me il Milan deve ritrovare la serenità e la stabilità che servono per ritrovare risultati. Colpe? Per me un po' di tutti, non puoi dare la colpa solo a uno o all'altro. La dirigenza deve trovare la soluzione per ritrovare la stabilità e la serenità di cui ha bisogno la squadra".