Panchina Milan, Sarri è ancora in corsa? Ecco cosa filtra. La concorrenza ...

Maurizio Sarri è ancora in corsa per la panchina del Milan? Ecco cosa filtra in vista della prossima stagione. E la concorrenza ...

Uno dei nomi accostati alla panchina del Milan nel corso degli ultimi mesi è stato quello di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano, da quando ha smesso di allenare la Lazio, non è più sceso in campo e di fatto non svolge la carica di tecnico di una squadra da più di un anno. Lui stesso ha recentemente dichiarato di voler tornare in corsa: "Cosa si fa in questo periodo? Si cerca di studiare, aggiornarsi, vedere squadre e giocatori. Insomma, quello che fanno tutti gli allenatori in questa situazione. In Italia o in Europa? Dove mi chiamano e dove corrispondono un sentimento e una forte motivazione".