Stefano Risaliti, presidente del Sestri Levante, ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche al termine della sfida contro il Milan Futuro, definendo il campionato come 'falsato' e sottolineando come Alex Jimenez sia potuto scendere in campo in Serie C nonostante la squalifica in Serie A. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'Tutto C'.