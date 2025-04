Luka Jovic , attaccante del Milan , sembra essere intenzionato a lasciare il club al termine della stagione e in questo senso le offerte non gli mancano. Il centravanti serbo, infatti, ha rilasciato recentemente una lunga intervista nel corso della quale ha sostanzialmente detto di meritare di giocare di più. Nelle ultime due uscite contro Napoli e Fiorentina sono arrivati due gol da subentrato, ma questo non sembra essere sufficiente per una sua permanenza. Anche perché ormai è da diverso tempo che il suo addio è annunciato e già nelle scorse sessioni di calciomercato ha rischiato di salutare la compagnia.

Calciomercato Milan, piovono offerte per Jovic: ecco svelata la sua vera volontà

Nelle ultime ore, intanto, sono giunte delle novità in merito. Secondo quanto riferito da più media turchi, infatti, il suo rappresentante Dusko Tosic si sarebbe recato proprio in Turchia negli ultimi giorni e avrebbe ricevuto un paio di offerte per il suo assistito. I club che le avrebbero presentate sarebbero il Besiktas, che già si era mosso in passato, e il Trabzonspor. Da quanto si apprende Luka Jovic avrebbe riferito al proprio agente di volerle prendere in considerazione.