Milan, Jovic rivela: “Ecco perchè ho lasciato la Fiorentina”

Luka Jović è tornato a far parlare di sé in maglia serba con una prestazione brillante nella vittoria sull’ Austria . L’attaccante rossonero, spesso ai margini sia in nazionale che nel club, ha sfruttato al massimo la chance concessagli, mostrando tutto il suo valore in campo. E ora, con gli Europei alle porte, chiede spazio. Ma senza alzare la voce. Lo fa col suo stile: schietto, diretto, sincero. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Mozzartsport , Luka Jovic ha parlato di vari temi. Ecco, di seguito, le sue parole.

Jovic: “Non sono quel tipo di giocatore, ecco perchè ho lasciato la Fiorentina"

Sulla fiorentina: "Preferisco giocare con due attaccanti, così posso essere la punta arretrata, quella con più libertà di movimento, che può muoversi senza troppi vincoli. Non ho il fisico per giocare da solo in attacco, per ripetere certe prestazioni partita dopo partita. Semplicemente, non sono quel tipo di giocatore. Posso attaccare lo spazio cinque volte in una gara, ma non posso farlo venticinque. Ed è proprio questo che, per esempio, mi ha creato problemi alla Fiorentina. Alla fine ho chiuso con loro dopo la sconfitta contro la Stella Rossa.