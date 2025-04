Il Milan, come noto, è sempre molto attento al proprio Settore Giovanile e negli ultimi giorni avrebbe inviato uno scout alla Coppa d'Africa Under 17. Questa importante manifestazione calcistica, che si sta tenendo in Marocco, è importante vetrina per tanti giovani talenti del cosiddetto 'Continente Nero'. Tramite un evento internazionale di questo tipo, infatti, i club migliori d'Europa possono visionare dei giocatori che magari non avrebbero modo di mettersi in mostra diversamente. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'AfricaFoot', che hanno dato la notizia in esclusiva.