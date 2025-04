Luca Marchegiani: "L’equilibrio è un termine astratto. Le hanno provate tutte, il problema è – ma è una mia convinzione – che il Milan è una squadra di giocatori forti ma che non sono giocatori tattici. Grandi individualità? Sì, ma non è quello: è che al Milan non hanno equilibratori". LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez fatica: problemi con Conceicao alla base? Ecco tutta la verità >>>