Francesco 'Ciccio' Graziani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sport Mediaset', nel corso del consueto appuntamento della domenica con 'Sport Mediaset XXL', soffermandosi in modo particolare sull'analisi di quanto accaduto in Milan - Fiorentina e sottolineando come i rossoneri rischino anche la Conference League . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, attacco frontale di Graziani: "La Conference League non la giocano se ..."

Sul Milan: "Il Milan non deve ottenere l'obiettivo Champions League, il Milan deve pensare che se continua così sta fuori da tutte le competizioni. Non fa neanche la Conference League il prossimo anno. Questo è il grande pericolo che in questo momento vive questa squadra. Purtroppo lo abbiamo detto e lo ridiciamo, senza togliere i meriti alla Fiorentina, guai a togliere qualcosa a questa bellissima squadra, ma il Milan continua a giocare nei singoli e non con la squadra. Non è una squadra il Milan, né Fonseca prima né Conceicao dopo sono riusciti in questo intento. E così non va bene".