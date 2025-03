Napoli-Milan, Graziani: “Gara tosta. Se i rossoneri indovinano la giornata …”

Napoli-Milan, Graziani: "I rossoneri giocano con i singoli. Ecco il mio pronostico"

Su Napoli-Milan: "Gara tosta per il Napoli perchè se il Milan indovina la giornata può far male. Il Napoli gioca più da squadra che coi singoli, cosa che fa il Milan. Direi 60% Napoli e 40% Milan, ma in una partita secca può succedere di tutto. Il Napoli ora sa che non può sbagliare più, le prossime due saranno troppo importanti".