Milan, i tifosi sono certi: ci sono giocatori a fine ciclo. Ecco quali

Un'estate per ripartire da zero — Leao, Theo e Maignan sono arrivati alla fine del loro ciclo in rossonero? Difficile rispondere, a maggior modo dopo un'annata del genere. Una parte della tifoseria rossonera si dice fiduciosa che i tre top rossoneri possano tornare ai grandi livelli di una volta. Un'altra parte, invece, spiega che, per ripartire da zero, bisogna trovare nuovi leader. Quest'ultima opinione, però, non riguarda solo i tre sopracitati. Alcuni supporters del Diavolo indicano anche altri giocatori, a detta loro, ormai a fine ciclo.

In particolar modo, vengono sottolineati i nomi di Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Samuel Chukwueze e Rubel Loftus-Cheek. Il primo è recentemente tornato a disposizione di Conceicao e la sua leadership parrebbe apprezzata dall'intero gruppo rossonero. Certo, Florenzi è arrivato a una certa età (34) ma può ancora aiutare la squadra anche se non in campo. Il secondo, invece, ha vissuto un periodo particolare. Tomori era ormai vicino alla cessione, durante il mercato invernale, e solo l'opinione di Conceicao ha cambiato il suo destino. Tuttavia, il difensore inglese non scende in campo da ben 7 partite e i rumors legati a un suo possibile addio in estate tornano a diffondersi.

Passiamo a Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, arrivato in rossonero per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, non ha certamente rispettato le aspettative di due estati fa. Quei pochi tifosi che credevano ancora in lui sembrano aver abbandonato la barca e anche le indiscrezioni di mercato votano per una sua possibile cessione. Infine, c'è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha sorpreso in positivo durante la scorsa stagione, grazie ai suoi 10 gol in 40 presenze, salvo poi deludere in quella attuale anche a causa di diversi problemi fisici. Tornato in gruppo, Loftus-Cheek si gioca parte del suo futuro proprio in queste ultime 9 partite del Milan.

Insomma, ci attende un'estate ricca di colpi di scena. La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di pesare, e molto, sulle finanze rossonero, non andando così a escludere una possibile grande cessione. Il destino di Leao, Theo Hernandez e Maignan si deciderà nei prossimi mesi, così come quello di Florenzi, Tomori, Chukwueze e Loftus-Cheek.