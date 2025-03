Juventus e Milan, stessa storia e problemi simili. Dal mercato all’allenatore

Per spiegare il fallimento del mercato estivo bianconero basterebbe prendere in considerazione i numeri dei due giocatori sopracitati. Il nazionale olandese ha collezionato, finora, 37 presenze condite da soli 3 gol e 3 assist. L'ex centrocampista dell'Aston Villa, invece, ha fatto anche peggio: 22 presenze senza neanche una rete o un assist. Thiago Motta, inoltre, paga anche per un rapporto mai sbocciato con alcuni dei suoi ex calciatori, proprio come accaduto con Paulo Fonseca. Se in bianconero si sono susseguite tante voce su Vlahovic e Gatti, in rossonero abbiamo vissuto la stressante telenovela con Leao, Theo Hernandez e Tomori.