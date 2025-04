Con le prestazioni che sta mettendo in atto, l'interesse delle big è quasi automatico per Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . L'olandese ha recentemente firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero fino al 2030 con tanto di stipendio alzato da 1,6 a 3,2 milioni di euro . Lui ha sempre dichiarato di stare bene al Diavolo e lo stesso vale a parti inverse. La dimostrazione sono le sue partite sempre ampiamente sopra la sufficienza e la scelta di Sérgio Conceicao di schierarlo praticamente sempre. Anche perché sta diventando molto difficile toglierlo dal campo per quello che fa.

Calciomercato Milan, Reijnders nel mirino di due big: offerte in estate? In tal caso ...

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, il Manchester City e il Real Madrid avrebbero messo gli occhi su Tijjani Reijnders. Questo potrebbe tradursi in un paio di offerte nel corso della sessione estiva di calciomercato. In tal caso, come è stato per Sandro Tonali, il Milan ascolterà la volontà del giocatore prima di tutto. I rossoneri, si legge, cercheranno di tenere duro, confidando nella sua volontà di rimanere al Diavolo.