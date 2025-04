DS Milan, pressioni federali per Paratici? Ecco cosa risulta davvero ...

Nelle ultime ore è giunta voce di possibili pressioni federali per far sì che Fabio Paratici non diventi il nuovo DS del Milan, o meglio che non torni in Italia. A darne notizia per primo è stato Ivan Zazzaroni nel corso di 'Pressing'. Il giornalista Giovanni Capuano, a questo proposito, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', spiegando di aver fatto delle verifiche e di aver appurato come dell'ADISE (associazione dei direttori sportivi), non siano giunte lettere alla FIGC. Ecco, dunque, le sue parole in merito.