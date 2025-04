Milan, i tifosi stroncano Maignan: fatale quell’esultanza eccessiva

Nel corso delle ultime ore Mike Maignan, portiere del Milan, è finito al centro delle polemiche da parte dei tifosi rossoneri. Non tanto per la prestazione offerta contro la Fiorentina, che forse è stata una delle migliori a livello stagionale per la verità. Quanto per ciò che è accaduto al di fuori del terreno di gioco. L'estremo difensore francese, infatti, come noto è co-presidente della 360 Nations, una squadra della Kings League France, il cui numero uno è Jules Koundé del Barcellona e suo compagno di Nazionale. La squadra ha vinto all'esordio contro, ma il difensore blaugrana ha sbagliato il rigore presidenziale e 'Magic Mike' è stato pizzicato mentre se la rideva in tribuna.