Serie A – Milan-Atalanta: la diretta della partita di San Siro | LIVE News

Malick Thiaw, titolare contro Monza e Rennes, di nuovo in campo dal 1' anche per Milan-Atalanta di questa sera a 'San Siro'. Le ultime news

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha stilato la lista dei convocati per Milan-Atalanta di stasera. In ritiro anche un giocatore a sorpresa

Rafael Leão, titolare in Milan-Atalanta questa sera a 'San Siro', non segna in Serie A da fine settembre. Nelle coppe però ha un altro passo

Stasera in Milan-Atalanta il tecnico rossonero Stefano Pioli ritrova quel Charles De Ketelaere che non è riuscito ad imporsi l'anno scorso

Alle ore 20:45 c'è Milan-Atalanta allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro dove questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Atalanta, partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Difensore, il grande sogno del Milan costa 40 milioni: >>>