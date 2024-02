Milan-Atalanta, Percassi: “De Ketelaere? Contenti e orgogliosi di lui”

Su De Ketelaere : "Noi siamo contentissimi, fin dal primo giorno a Bergamo abbiamo trovato un ragazzo fantastico che si è relazionato in maniera positiva con l'ambente, ha fatto vedere fin da subito le sue qualità che conoscevamo e ha dimostrato precedentemente, magari con qualche difficoltà al Milan. Oggi non è ancora il momento di parlare di mercato, ma siamo davvero contenti di quello che sta facendo vedere a Bergamo".

