Dove vedere Milan-Atalanta in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Atalanta, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza', a San Siro-Milano, la sfida Milan-Atalanta, valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Milan di Stefano Pioli è terzo in classifica con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 25 partite disputate; l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, si trova al 4° posto in graduatoria con 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ma in 24 gare fin qui giocate.