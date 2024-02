Calciomercato – Difensore, il grande sogno del Milan costa 40 milioni

Dopo essere stato grande protagonista nella sessione estiva 2023 e piuttosto apatico in quella invernale 2024, per l'estate di calciomercato che arriverà il Milan promette di essere molto vispo e operativo. Nell'organico rossonero, infatti, non andrà attuata una rivoluzione, così com'è stato per la stagione attualmente in corsa. Servirà, però, più di qualche correttivo per avere una rosa numericamente e qualitativamente competitiva su più fronti. Con innesti da effettuare a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore del Diavolo.