Milan, in tre a rischio squalifica: ecco i diffidati contro l’Atalanta

Sale la tensione, si avvicina il fischio d'inizio, manca sempre meno a Milan-Atalanta , gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Alle ore 20:45 Daniele Orsato darà il via alla sfida di San Siro.

I rossoneri dovranno fare attenzione ai cartellini, tre i diffidati a rischio squalifica questa sera. Un cartellino giallo li costringerebbe a saltare la prossima giornata di campionato, in programma alle ore 20:45 di venerdì 1 marzo all'Olimpico di Roma contro la Lazio. I giocatori in questione sono Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.