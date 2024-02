Calciomercato Milan – In estate assalto a Zirkzee: mossa a sorpresa di Moncada

Joshua Zirkzee è un reale obiettivo per il Milan in vista della prossime sessioni di calciomercato. E spunta una contropartita tecnica ...

In vista del calciomercato estivo il Milan starebbe lavorando sotto traccia per rinforzare il reparto avanzato. Tra i vari nomi spicca senza ombra di dubbio quello di Joshua Zirkzee , autentica rivelazione di questo campionato e trascinatore del Bologna . La sua valutazione, al momento, sarebbe di circa 45/50 milioni di euro , ma non è detto che non possa salire al migliorare delle sue prestazioni nel corso dei prossimi mesi.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' il Milan lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi per la sessione estiva di calciomercato, nonostante sia consapevole della difficoltà per arrivare a strapparlo al Bologna. Per questo il club rossonero starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica. Il Diavolo, infatti, vorrebbe offrire ai felsinei anche il cartellino di Lorenzo Colombo, valutato 15 milioni di euro, oltre ad un conguaglio economico.