Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: due ritorni e una sorpresa nella lista

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha stilato la lista dei convocati per Milan-Atalanta di stasera. In ritiro anche un giocatore a sorpresa

Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: riecco Calabria e Kalulu

In hotel, per il ritiro con la squadra, si sono infatti presentati - come ampiamente nelle previsioni - sia Davide Calabria sia Pierre Kalulu. I due difensori sono recuperati e andranno in panchina questa sera nella gara contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini.