Milan-Atalanta, il principe De Ketelaere sogna un gol da ex a San Siro

In 40 partite con il Milan, unico guizzo per De Ketelaere. Che, la scorsa estate, si è trasferito all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Forse scaricato troppo frettolosamente dal club meneghino, giacché CDK, a Bergamo, sotto la cura di Gian Piero Gasperini, è rinato davvero.

Contro il Diavolo già un assist e azioni geniali — In stagione ha già segnato 10 gol e fornito 7 assist in 28 partite tra campionato e coppe. Al Milan ha già fatto male nella partita di andata in Serie A, con l'assist per il secondo gol nerazzurro, firmato da Ademola Lookman, nel 3-2 con cui la 'Dea' ha battuto il Diavolo di Stefano Pioli il 9 dicembre 2023.

E anche in Coppa Italia, in Milan-Atalanta 1-2, CDK è stato decisivo nelle azioni che hanno portato alla doppietta di Teun Koopmeiners. Gli manca, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', solo un gol da ex a San Siro e sogna di farlo questa sera. Sta giocando, infatti, un 2024 di alto livello, mettendocela tutta per tornare principe. Non del Milan, però, bensì del suo avversario odierno. LEGGI ANCHE: Sacchi loda Milan e Atalanta, poi lancia un monito ai dirigenti su Pioli >>>

