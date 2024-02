Amarcord – Il Milan-Atalanta in cui Weah si portò a casa il pallone

(fonte: acmilan.com) "Si porta a casa il pallone". Si dice così, nel calcio, di un giocatore che mette a segno una tripletta . Un traguardo per pochi, raro e certamente memorabile. Nella seconda metà degli anni '90 per 58 volte - in 147 presenze - George Weah ha trovato la via della rete con la maglia rossonera. 46 di queste, in Serie A. Una quantità considerevole di gol, con 10 marcature multiple e un contributo importante per la vittoria di due Scudetti. Una volta, inoltre, King George "si è portato a casa il pallone". È accaduto in un Milan-Atalanta , e questa è la storia di quella partita.

11 aprile 1998. Per il Milan era una stagione di transizione. Avara di soddisfazioni dopo un'estate di ritorni - Capello in panchina, Donadoni in campo - e addii, con i ritiri di Franco Baresi e Mauro Tassotti. Le maggiori soddisfazioni arrivarono in Coppa Italia, dove i rossoneri si spinsero sino alla Finale eliminando l'Inter ai Quarti, mentre il campionato vedeva la squadra navigare a metà classifica con un'altalena di risultati. La sfida della 29ª giornata a San Siro contro l'Atalanta metteva di fronte due avversarie alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi: la corsa all'Europa per i padroni di casa, la salvezza per gli ospiti. Bastarono 10 minuti di gioco per capire che quello sarebbe stato il pomeriggio di George Weah.