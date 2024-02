Milan-Atalanta è anche Pioli contro Gasperini: quella volta che vennero quasi alle mani …

Milan-Atalanta è anche Pioli contro Gasperini — Insomma, un confronto di quelli da osservare con attenzione. Il 12 marzo 2017 Pioli guidò l'Inter ad un incredibile 7-1 contro l'Atalanta di Gasperini; il quale, poi, si prese la rivincita il 22 dicembre 2019 con l'ormai famoso 5-0 rifilato a Pioli quando questi si era già trasferito sull'altra sponda dei Navigli, al Milan.

Da lì cominciano gli incroci tra Pioli e Gasperini in Milan-Atalanta e in Atalanta-Milan. Nel gennaio 2021, a 'San Siro', passò la 'Dea' con un rotondo 0-3 e la discussione in campo tra Zlatan Ibrahimović e Duván Zapata. Al ritorno, però, a Bergamo doppio rigore di Franck Kessié e Diavolo in Champions League (dopo otto anni) e da secondo in classifica all'ultima giornata di campionato.

In questa stagione due vittorie su due per il nerazzurro — Nell'anno dello Scudetto rossonero, stagione 2021-2022, doppio successo rossonero (2-3 al 'Gewiss Stadium', 2-0 a 'San Siro', con la galoppata di Theo Hernández). L'anno passato, un pareggio (1-1) e un altro 2-0 per il Diavolo a 'San Siro' mentre, in questa stagione, nelle sfide tra Milan e Atalanta è in vantaggio Gasperini su Pioli.

All'andata, infatti, in campionato, il tacco di Luis Muriel al 95' ha fissato il 3-2 finale per gli orobici (9 dicembre 2023). Un mese più tardi, in Coppa Italia, non è bastato il gol di Rafael Leão al Milan per avere la meglio sull'Atalanta, vittoriosa con la doppietta di Teun Koopmeiners. Tra Pioli e Gasp, quindi, vent'anni di sfide equilibrate e spettacolari. Vedremo chi avrà la meglio stasera. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Difensore, il grande sogno del Milan costa 40 milioni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.