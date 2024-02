Verso Milan-Atalanta, il briefing di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Il Milan si affiderà a Giroud , rimasto a riposo in Europa League, però dovrà rinunciare a Jović (squalificato). Un'assenza da gestire, non nella scelta iniziale quanto in corso, perché mancherà l'unica punta di ruolo alternativa. Compito della squadra quello di imbeccarlo nel migliore dei modi, compito del giocatore lottare in mezzo alla marcatura stretta nerazzurra oltre a controllare il dispendio di energia. Olivier ha colpito la Dea all'andata e nel 2024 è a quota 4 gol e 3 assist, un fattore garanzia di finalizzazione e punti. Se la vedrà, a distanza, con De Ketelaere , che conosciamo bene e ha caratteristiche completamente diverse. Il belga ha da poco svoltato, sta facendo la differenza e ha ottimi numeri: 6 gol e 4 assist da gennaio. Forza contro tecnica , rapace d'area contro pedina di raccordo. Dalle singole prestazioni, da come anche verranno serviti dai compagni, potrebbe pendere la bilancia del verdetto finale.

In generale sarà una battaglia. L'Atalanta è da sempre compagine rocciosa, brava a sporcare ogni pallone per spostare la contesa su binari più favorevoli e di materia prettamente fisico-atletica. Lì in mezzo bisognerà far fatica, resistere e avere un vantaggio nella supremazia di gioco: Reijnders e probabilmente uno tra Bennacer e Adli supportati da Loftus-Cheek, la coppia Éderson-de Roon supportata da Koopmeiners con la variabile Pašalić. I bergamaschi propongono uno scacchiere di grinta e sostanza, per aggirare il pericolo una soluzione potrebbe essere evitare le vie centrali, svuotando la mediana per accendere le fasce dove Hernández-Leão e Florenzi-Pulisic hanno le doti per dettare legge nelle potenziali varie scorribande (vedi l'azione dell'1-0 in Coppa Italia) come negli uno contro uno. Attenzione, però, Holm e Zappacosta rappresentano clienti scomodi da affrontare e i raddoppi non mancheranno. LEGGI ANCHE: Milan, quanti errori per Maignan: tra le cause forse anche una impensabile >>>