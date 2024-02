Milan-Atalanta, tutti gli errori fatti dai rossoneri di Pioli con De Ketelaere

Milan-Atalanta, spauracchio De Ketelaere per il Diavolo di Pioli

Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. L'Atalanta, per il Milan, in questo momento è il peggior avversario possibile: la 'Dea', infatti, arriva da sei vittorie consecutive e, in questa stagione, ha già superato il Diavolo due volte. Una a Bergamo nella gara d'andata in campionato (3-2), una a 'San Siro' in Coppa Italia (1-2). Inoltre, ha un attacco in forma che potrebbe fare molto male alla difesa milanista, bucata 7 volte nelle ultime due partite tra Monza e Rennes.