Milan-Atalanta, nuovamente titolare Thiaw: giocherà al posto di Kjaer

Malick Thiaw, titolare contro Monza e Rennes, di nuovo in campo dal 1' anche per Milan-Atalanta di questa sera a 'San Siro'. Le ultime news

Stasera alle ore 20:45 si disputerà, a 'San Siro', la sfida Milan-Atalanta, partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 e 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa dei rossoneri di Stefano Pioli. Tornato nell'elenco convocati Pierre Kalulu, non ancora Fikayo Tomori (rientrerà per Lazio-Milan di venerdì sera). Pioli, di fatto, a parte Tommaso Pobega, ha a disposizione tutta la rosa.