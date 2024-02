Milan-Atalanta, a centrocampo Adli è favorito su Reijnders

Stasera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta , partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli farà alcuni cambi nella formazione del Diavolo rispetto a quella vista giovedì scorso in Europa League a Rennes .

In difesa, per Milan-Atalanta, tornerà Malick Thiaw, che sostituirà Simon Kjær. A centrocampo, favorito Yacine Adli per giocare al fianco di Ismaël Bennacer, con Tijjani Reijnders inizialmente in panchina. Ruben Loftus-Cheek tornerà titolare al posto di Yunus Musah.