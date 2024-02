Probabili formazioni Milan-Atalanta: torna Giroud. Pioli sorprende tutti con una mossa

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta , partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro' secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni del match di 'San Siro'

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, recupera Davide Calabria e Pierre Kalulu per la panchina. A centrocampo, sono in tre per due maglie: Yacine Adli e Ismaël Bennacer favoriti per partire dall'inizio, con Tijjani Reijnders inizialmente fuori. In attacco, squalificato Luka Jović, ritrova il posto da titolare Olivier Giroud.