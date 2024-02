Milan-Atalanta, ecco tutto quello che devi sapere sul match di San Siro

"Quella di domani è una partita molto importante per la classifica", ha commentato Mister Pioli in conferenza stampa. "Sotto di noi diverse formazioni continuano a fare punti e vogliamo tornare a vincere. Sarà difficile, affrontiamo una squadra che sta bene ma anche noi stiamo bene. Ci saranno tanti duelli, dovremo essere forti e bravi, loro hanno un potenziale offensivo importante".

QUI ATALANTA — Sette vittorie e un pari in otto uscite, questo il ruolino di marcia della Dea nel 2024: i nerazzurri vogliono alimentare il proprio periodo più che positivo di risultati e prestazioni. Il primato nel raggruppamento ha inoltre consentito ai bergamaschi di evitare il playoff di Europa League e di presentarsi a San Siro con una settimana di lavoro piena - e un po' di riposo in più - nelle gambe. Solite tante opzioni per il 3-4-1-2 di Gasperini, che ritrova anche Lookman dopo lo stop per infortunio. Fiducia rinnovata agli uomini più in forma, a partire dall'ex De Ketelaere. Diffidato Zappacosta oltre al tecnico nerazzurro, restano ai box Hien e Palomino.

"Il Milan è una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza" - così Gian Piero Gasperini. "Sarà sicuramente una partita importante, anche per la classifica. Le partite tra le due squadre sono sempre state caratterizzate da tante occasioni da gol e siamo sempre riusciti a segnare, non la vedo una partita da zero a zero. Sarà determinante quanto sapremo reggere gli uni gli attacchi dell'altra".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-ATALANTA —

Il Milan ha realizzato 12 reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 13 sfide contro la squadra bergamasca nella competizione.

I rossoneri hanno vinto ben sei delle ultime sette gare casalinghe giocate in Serie A, pareggiando la rimanente (2-2 contro il Bologna); nel parziale hanno segnato esattamente una media di due reti a incontro e in sei di queste hanno trovato il gol nel corso del primo tempo.

L’Atalanta ha segnato sei gol in questo campionato sugli sviluppi di corner, soltanto il Milan ha fatto meglio finora: sette, incluso uno nella gara di andata contro la Dea, con Olivier Giroud a segno su assist di Alessandro Florenzi.

Atalanta (10) e Milan (12) sono le uniche due squadre di questo campionato ad aver ricavato almeno 10 gol "dalla panchina"; entrambe, tra l’altro, hanno segnato con giocatori subentrati nell’ultima giornata: la Dea con Mitchel Bakker e i rossoneri con Olivier Giroud e Christian Pulisic.

DOVE GUARDARE MILAN-ATALANTA — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Atalanta in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove vedere il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Daniele Orsato è il direttore di gara designato per Milan-Atalanta. Per l'esperto fischietto della sezione di Schio, la prossima sarà la gara numero 286 nella massima divisione italiana. Tanti i precedenti con le due formazioni, il più recente con i rossoneri risale alla trasferta di Napoli (2-2) dello scorso ottobre, con i bergamaschi al ko sul campo della Lazio (3-2) sempre dell'ottobre 2023. Ad accompagnarlo gli assistenti Costanzo e Passeri, insieme al quarto ufficiale Giua. Irrati al VAR, assistito da Piccinini.

La 26ª giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con Bologna-Hellas Verona 2-0 ed è proseguita ieri, sabato 24 febbraio, con Sassuolo-Empoli 2-3, Salernitana-Monza 0-2 e Genoa-Udinese 2-0. Il programma della domenica è iniziato con Juventus-Frosinone alle 12.30, poi Cagliari-Napoli alle 15.00 e Lecce-Inter alle 18.00 a precedere Milan-Atalanta. Ultimi due appuntamenti di giornata domani, lunedì 26: Roma-Torino alle 18.30 e Fiorentina-Lazio alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter* 63; Juventus 54; Milan 52; Bologna° 48; Atalanta* 45; Roma 41; Fiorentina 38; Lazio 37; Napoli*, Torino e Monza° 36; Genoa° 33; Empoli° 25; Lecce 24; Udinese° e Frosinone 23; Hellas Verona° e Sassuolo 20; Cagliari 19; Salernitana° 13. (* = una partita in meno; ° = una partita in più) LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – In estate assalto a Zirkzee: mossa a sorpresa di Moncada

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.