Milan-Atalanta, gli impietosi numeri di Leao: già battuto un triste record negativo!

Leao non va in rete in campionato da Milan-Verona 1-0 del 23 settembre scorso e Milan-Atalanta può essere la sua grande occasione per interrompere quella che sembra essere una maledizione. Il numero 10 milanista manca l'appuntamento con il gol da 17 partite consecutive: una striscia negativa così lunga neanche la meteora Andrà Silva, con 16, l'aveva vissuta.

Ha cambiato il suo modo di giocare: aiuta di più in fase difensiva — C'è da dire, ad ogni modo, come il Leao di oggi sia un giocatore un po' diverso da quello della passata stagione. Si è allontanato dalla porta, si è messo al servizio dei compagni più di prima. E infatti gli assist nella sua annata non mancano. Ci sta mettendo, secondo la 'rosea', anche più applicazione in fase di non possesso e più sacrificio per aiutare la squadra anche quando non crea.

Ciò che, però, si chiedono ad un attaccante sono sempre i gol. In Milan-Atalanta, nell'anno dello Scudetto rossonero, Leao andò a segno sia all'andata sia al ritorno. In Coppa Italia, a gennaio, l'ha colpita, nonostante la rete sia risultata inutile per l'esito del match. Ora è tempo di tornare a realizzare un gol decisivo alla 'Dea'. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Difensore, il grande sogno del Milan costa 40 milioni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.