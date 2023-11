Serie A – Lecce-Milan, la diretta della partita | LIVE News

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Lecce-Milan: occasione da titolare per Samu Chukwueze. Chance per l'esterno

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Via del Mare' di Lecce dove oggi, alle ore 15:00, andrà in scena Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i giallorossi di Roberto D'Aversa.