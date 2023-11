Lecce-Milan, Pioli: “Loftus-Cheek era al rientro. Difficilmente può giocare”

Su Loftus-Cheek e Pobega : "Ruben rientrava dopo 40 giorni. Con noi per stare con la squadra, difficilmente può giocare. Pobega dovrà inserirsi, come Reijnders".

Su Leao: "Rafa sa quello che deve fare per essere utile in attacco. Ha segnato in coppa perché stava in area. Lui li deve stare. Sa quello che deve fare".