Lecce-Milan, serve ripartire anche in Serie A: missione continuità

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Lecce-Milan: i rossoneri devono ripartire anche in Serie A. Non basta la vittoria col PSG

Dopo essersi rimesso in carreggiata in Champions League con la bella vittoria contro il PSG di martedì sera, scrive Tuttosport, il Milan vuole chiudere questa serie di partite che si interromperà dopo Lecce per la pausa nazionali, l’ultima del 2023, rimettendosi sui binari giusti anche in campionato. Le sconfitte contro Juventus e Udinese e il pareggio contro il Napoli hanno fatto scivolare i rossoneri dal primo al terzo posto, a sei lunghezze di distanza dall’Inter prestazioni che hanno portato San Siro ai fischi.

Milan-Lecce, serve la ripartenza

Contro il PSG, si legge, è arrivata una reazione rabbiosa. Il Milan, però, deve stare attento al trappolone chiamato Lecce. La formazione di Roberto D’Aversa è decisamente ostica da affrontare, specialmente quando gioca tra le mura amiche del Via del Mare, laddove lo scorso campionato i rossoneri vennero fermati sul 2-2 dopo che il Lecce si era portato avanti per 2-0 nel punteggio. Il Milan deve ottenere la vittoria per chiudere con il sorriso il terzo ciclo di gare e proiettarsi verso la fine del 2023 con lo spirito giusto. I rossoneri non possono minimamente abbassare il ritmo fisico e mentale. La prestazione contro l'Udinese non è lontana.