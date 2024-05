Perderebbe quota, contestualmente, l'ipotesi Paulo Fonseca per il Milan, con il portoghese che - ad ogni modo - dovrebbe salutare il Lille in settimana. De Zerbi verrebbe di corsa a fare l'allenatore al Milan: in rossonero ha fatto tutta la trafila da calciatore, nelle giovanili. Il Diavolo, però, non è l'unico club in corsa per lui. Anche il Napoli, infatti, starebbe pensando a De Zerbi.