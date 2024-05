Michele Criscitiello, giornalista sportivo e CEO di 'SportItalia', ha parlato del Milan, e, in particolare, della ricerca dell'allenatore che dalla stagione 2024-2025 sostituirà in panchina Stefano Pioli nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva. Per l'occasione, Criscitiello non ha risparmiato critiche al club di Via Aldo Rossi.