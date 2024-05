CALCIOMERCATO MILAN

È iniziata oggi la settimana che porta a Milan-Salernitana, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2023-2024: quindi, in casa rossonera, sarà tempo di pensare al futuro, a un nuovo allenatore e alla sessione estiva di calciomercato. Nonostante i tanti 'rumors' dell'ultimo periodo, in Via Aldo Rossi sembrano avere le idee piuttosto chiare su come agire, su entrambi i fronti. Non ci sarà una rivoluzione a Milanello come l'anno passato, ma si vedranno tante novità.