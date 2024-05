'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan , sulla ricerca dell'allenatore che, a partire dalla stagione 2024-2025 , sostituirà Stefano Pioli in panchina. Si è aperta una possibilità per Roberto De Zerbi , che ieri ha lasciato il Brighton e, pertanto, la lista dei candidati al ruolo - ancora aperta - si è ampliata, con le gerarchie che possono cambiare nelle prossime ore.

Allenatore Milan, Fonseca in pole. Ma è molto ricercato

Il nome di Paulo Fonseca, per la 'rosea', era e resta uno dei più caldi: ma il Milan non è l'unica squadra che si è fatta avanti per il tecnico portoghese. Saranno in tante, infatti, le big a cambiare allenatore e l'ex Roma e Shakhtar Donetsk è in corsa per più soluzioni. Fonseca, però, corre in queste ore un grosso 'rischio'.