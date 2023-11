Lecce-Milan, Loftus-Cheek in panchina: il motivo | Serie A News

Per Pobega prima gara da titolare in campionato

Pioli, quindi, ha deciso di non rischiare Loftus-Cheek dall'inizio, portandolo in panchina e facendo giocare Pobega al suo posto. Per il centrocampista italiano, classe 1999, si tratterà della prima presenza da titolare in campionato dopo quelle collezionate in Champions.