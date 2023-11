Lecce-Milan, Thiaw: “Energia e motivazione dalla gara contro il PSG”

Malick Thiaw, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Ci portiamo tanta energia e motivazione dalla gara contro il PSG per vincere la gara di oggi. Ci dobbiamo focalizzare sulla gara odierna, abbiamo qualità, vogliamo sfruttarle e fare il nostro gioco. La convocazione in Nazionale? Oggi sono concentrato solo qui, poi si penserà alle partite con la Germania". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in tv o diretta streaming >>>