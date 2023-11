Lecce-Milan, Chukwueze serve la scintilla: chance per brillare

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Lecce-Milan: occasione da titolare per Samu Chukwueze. Chance per l'esterno

'La Gazzetta dello Sport' parla anche di Samu Chukwueze l'acquisto più pesante del Milan in questa estate, non ha ancora lasciato il graffio. Pesa il doppio errore contro il Dortmund che avrebbe potuto regalare in anticipo la prima vittoria rossonera in Champions. Samu non ha perso né l’arte del dribbling né tantomeno il sorriso che lo contraddistingue dalla prima volta che ha messo piede a Milanello. Potrà iniziare un fine settimana ancora più felice.