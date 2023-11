Malick Thiaw, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Non è una partita facile specialmente dopo il PSG. Dobbiamo avere la giusta mentalità e cercare i tre punti". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in tv o diretta streaming >>>