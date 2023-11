Lecce-Milan, Pazzini: “Le critiche ai rossoneri sono state ingenerose”

Intervenuto a Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato del match fra Lecce e Milan a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Si tratta di una prova importante, deve riprendere il cammino in campionato. Mercoledì ha ritrovato un modo diverso di giocare e oggi è importante per riavvicinarsi a Inter e Juve. Non sono un amante del Milan disastro o del Milan fenomeno. Chiaro che il Milan ha delle qualità per fare bene, ma le critiche sono state troppo ingenerose".

Infine, l'ex attaccante ha concluso con un pensiero su Loftus-Cheek e Pobega: "Loftus-Cheek lo abbiamo visto in condizioni straordinarie in Champions, ma Pobega ha caratteristiche simili e questa sarà una prova importante per lui".