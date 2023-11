Lecce-Milan, D’Aversa: “Non dipendiamo dalle loro caratteristiche”

Roberto D'Aversa , allenatore giallorosso, ha parlato a ' DAZN ' prima di Lecce-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Vorrei rivedere la stessa personalità e propositività di Roma, a parte i primi 15’ dove la Roma meritava il vantaggio. Poi siamo stati bravi a creare palle gol. Vorrei rivedere la prestazione perché il risultato è figlio della prestazione, eliminando gli errori che non ci hanno fatto portare a casa punti".

Sul Milan senza Ruben: "Cambia caratteristiche, ma noi non possiamo dipendere da loro. Dobbiamo avere rispetto, ma dobbiamo scendere in campo con determinazione, con le nostre qualità e le nostre convinzioni. Dobbiamo dare il 100%, anche se a volte non basta".