Lecce-Milan, Giroud a quota 100: ecco un nuovo traguardo

L'operazione continuità: così apre 'Il Corriere dello Sport' parlando di Lecce-Milan. Contro il PSG, a guidare la vittoria dei rossoneri, sono state le reti di Leao e Giroud. Entrambi restano fondamentali per il futuro e il presente del Diavolo, che deve rialzare la testa anche in campionato. Per l'attaccante francese, la partita del 'Via del Mare' rappresenta un traguardo molto importante.

Lecce-Milan, Giroud tocca le 100 presenze — Olivier Giroud, si legge, ha partecipato a 19 azioni-gol nell'anno solare del Milan. A Lecce, oggi, il francese toccherà le cento partite ufficiali con la maglia del Milan. Il suo prossimo obiettivo sarà anche il 200° in un campionato professionistico tra Francia, Inghilterra e Italia. La storia tra il Milan e Giroud potrebbe non finire al termine di questa stagione. I rossoneri e il francese potrebbero rinnovare il contratto in scadenza.

