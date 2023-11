Probabili formazioni Lecce-Milan, Pioli lancia Chukwueze: Musah riposa

Nella giornata di sabato 11 novembre , alle ore 15:00 , il Milan scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce di Roberto D'Aversa . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per ripartire anche in campionato. Ne parla anche 'La Gazzetta dello Sport' con le probabili formazioni .

Lecce-Milan, le probabili formazioni

In difesa nessuna sorpresa da parte di Stefano Pioli che dovrebbe affidarsi ai quattro che hanno giocato contro il PSG, con Maignan in porta. I rossoneri sono partita per Lecce senza Kjaer e sono ancora in emergenza nel reparto arretrato. I primi dubbi arrivano a centrocampo: dovrebbe tornare tra i titolari Rade Krunic. A farli spazio Musah, con Reijnders insostituibile. Loftus-Cheek dovrebbe tornare dietro l'unica nel nuovo 4-2-3-1 dei rossoneri. In attacco, non ci sarà Pulisic: al suo posto possibile Pioli dovrebbe lanciare Chukwueze. In avanti i soliti Giroud e Leao, con Okafor e Romero che potrebbero entrare a gara in corso.